مصدر في الكردستاني : زيباري الاقرب لتولي حقيبة الخارجية

2020/05/13 | 14:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر نيابي في التحالف الكردستاني , الأربعاء , عن وجود نية ترشيح وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري لحقية الخارجية في حكومة الكاظمي واستبعاد فؤاد حسين من الترشيح امتثالا لرأي القوى السياسية كافة.

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