2020/05/13 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مدير صحة ممحافظة كركو وكالة، زياد خلف، الاربعاء (12 أيار 2020)، عن عدد المصابين والفيات بفيروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كركوك
كشف مدير صحة ممحافظة كركو وكالة، زياد خلف، الاربعاء (12 أيار 2020)، عن عدد المصابين والفيات بفيروس...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).