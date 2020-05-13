الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كركوك

2020/05/13 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

كشف مدير صحة ممحافظة كركو وكالة، زياد خلف، الاربعاء (12 أيار 2020)، عن عدد المصابين والفيات بفيروس...





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