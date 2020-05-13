مستشار محافظ الانبار لـ”العهد نيوز”: افتتاح اول مستشفى لمصابي “كورونا” في الرمادي

2020/05/13 | 14:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الثقافية علي سليمان الدليمي اليوم ، الاربعاء، عن افتتاح مستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا في المناطق الغربية للمرة الاولى منذ تسجيل اصابات بهذا المرض بالمرض .وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز” ان ” محافظ الانبار علي فرحان الدليمي ومدير عام دائرة صحة المحافظة خضير خلف شلال […]

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