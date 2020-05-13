تسويق أكثر من 19 الف طن من محصولي الحنطة والشعير في كربلاء

2020/05/13 | 14:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ كربلاءأعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، أن الموسم الحالي شهد تسويق أكثر من 19 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير في عموم محافظة كربلاء، مشيرة الى ان عملية التسويق ما زالت مستمرة.وقالت الوزارة في بيان، إن "مديرية زراعة كربلاء أكدت ان الكميات المستلمة من الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصولي الحنطة والشعير بلغت 19076 طناً حتى الآن عن طريق منافذ التسويق في عموم المحافظة بواقع 19056الف طن من محصول الحنطة، و20 طن من محصول الشعير"، مشيرة الى ان "عمليات التسويق ما زالت مستمرة حتى الان".وأضافت، ان "عمليات تسويق محصول الحنطة تتم عبر منفذ الشركة العامة لتجارة الحبوب سايلو كربلاء، فيما يتم تسويق محصول الشعير الى منفذ شركة ما بين النهرين العامة للبذور في المحافظة"، متوقعة ان "تبلغ عمليات تسويق المحصولين للموسم الحالي كميات كبيرة مقارنة بالمواسم الماضية نتيجة التوسع في الخطة الزراعية التي اقرتها وزارة الزراعة هذا العام".

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