بركان في جزر الكوريل يقذف الرماد بارتفاع 3.5 كيلومتر

2020/05/13 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ألقى بركان إبيكو، اليوم الأربعاء، في جزيرة باراموشير، في جزر الكوريل، مقاطعة سخالين، سحابة ضخمة من الرماد في الهواء.ووفقا لوكالة “سبوتنيك” فقد بلغ ارتفاع الانبعاثات نحو 3.5 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر.امتدت 5 كيلومترات إضافية في اتجاه الشمال الشرقي للبركان.وتم الإبلاغ عن هذه المعلومات من قبل مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للانفجارات البركانية […]

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