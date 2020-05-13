2020/05/13 | 14:18 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: عجز الموازنة كبير جدا لا يمكن تغطيته بالقروض وننتظر خطط الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: عجز الموازنة كبير جدا لا يمكن تغطيته بالقروض وننتظر خطط الحكومة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: عجز الموازنة كبير جدا لا يمكن تغطيته بالقروض وننتظر خطط الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).