2020/05/13 | 14:18 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توزيع 53 الف حصة اغاثية بين العوائل النازحة في مخيمات اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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