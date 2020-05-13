الامن النيابية: التزام الكاظمي بإخراج القوات الأجنبية واجب التنفيذ

2020/05/13 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي, الأربعاء, الفريق الحكومي المفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية في حزيران المقبل بانهاء وجود القوات الامريكية على الأراضي العراقية.وقال عليوي، في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان “التزام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج جميع القوات الأجنبية بما فيها القوات الامريكية واجب التنفيذ ولابد وان يكون […]

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