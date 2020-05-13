حكومة اقليم كوردستان تحدد موعدا لبدء محاكمة مشتركة لعناصر داعش

2020/05/13 | 14:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري يوم الاربعاء انه تقرر اجراء اول محاكمة لعناصر داعش في منتصف العام المقبل، مبينا ان فريقا قضائيا "وطنيا" على مستوى العراق يشمل قضاة من الاقليم اضافة الى جهة دولية ستشرف على مجريات التحقيق والمحاكمات.

وقال زيباري في بيان اليوم انه تقرر تشكيل فريقا قضائيا وطنيا على مستوى العراق للعمل مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) للتعاون والتنسيق في تعزيز قدرات القضاة العراقيين بالتعامل مع الجرائم المتركبة من قبل التنظيم والتي تصل و وفق القوانين الدولية لمستوى (جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم الابادة الجماعية).

واوضح ان الفريق القضائي العراقي يشمل اقليم كوردستان ايضا، منوها الى ان فريق (يونيتاد) سيجهز برنامج تدريب لإولئك القضاة لانهم سيشتركون وبشكل مباشر في التحقيقات واذا استوجب الامر فانهم سيحضرون بمجريات المحاكمات اذ من المقرر ان تجري اول محاكمة لارهابيي داعش في منتصف عام 2021.

هذا ولم يحدد المسؤول الحكومي في الاقليم مكان اجراء المحاكمة.

وشكّلت الامم المتحدة فريق التحقيق التابع لها لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش "يونيتاد".

وبدأ الفريق انشطته في اب عام 2018 وانتشر في بغداد يوم 29 تشرين الاول من العام نفسه وفق اطار قانوني وتشغيلي مع وجود 30 % من الموظفين العراقيين فيه .

وبدا الفريق بالمقابلات التحقيقية مع الشهود والناجين والعمل في برنامج لتحليل المقابر الجماعية مع حضور عدد من اعضاءه محاكمات بعض المتهمين من عناصر داعش.

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