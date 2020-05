اعتقال باحث صيني في الولايات المتحدة بسبب

2020/05/13 | 14:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران الأربعاء باستخدام مواردها من أجل "بث الرعب" في وقت يعاني شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة. وقال بومبيو قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس: "يستخدم الإيرانيون موارد نظام آية الله لإثارة الرعب في جميع أنحاء العالم حتى أثناء هذا الوباء وفي وقت يكافح الشعب الإيراني بقوة"، وأضاف "هذا يشي بالكثير عن هؤلاء الذين يقودون هذا البلد".

وكان بومبيو وصل قبل ساعات إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه في الحكومة الائتلافية الجديدة بيني غانتس في محادثات من المتوقع أن تتناول خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

Glad to be in Israel to coordinate with @IsraeliPM @Netanyahu and @Gantzbe on countering two critical threats: COVID-19 and Iran.



Israel and the United States will take on these challenges side-by-side.



pic.twitter.com/aSrzD8MhkS— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 13, 2020

وهبطت طائرة بومبيو في تل أبيب في ساعة مبكرة من الصباح، وتوجه مباشرة إلى القدس، حيث حصل على إعفاء من الحجر الإلزامي لمدة أسبوعين للقادمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعد بومبيو أول مسؤول أجنبي يزور إسرائيل منذ يناير الماضي، قبل أن تغلق البلاد حدودها لوقف انتشار الوباء.

وكان نتانياهو وغانتس أجلا أداء اليمين الدستورية للحكومة الإسرائيلية الجديدة لاستقبال المسؤول الأميركي الذي يقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا.

وتعتبر قضية اعتزام إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة من المؤكد أن تثير غضب الفلسطينيين ومعظم الدول العربية، وكذلك العديد من حلفاء إسرائيل في الغرب، إحدى القضايا الرئيسية في جدول أعمال محادثات بومبيو.

وقبل الزيارة، صرح بومبيو لصحيفة "إسرائيل هيوم" أمس الثلاثاء إن الاجتماع مهم بما يكفي لتبرير السفر إلى إسرائيل لإجراء محادثات مباشرة رغم الوباء، كما سيتم مناقشة الجهود المبذولة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وخطة إدارة ترامب للشرق الأوسط، وجهود مكافحة الفيروس.

ورفض بومبيو القول ما إذا كانت الإدارة تؤيد ضم إسرائيل من جانب واحد لمناطق في الضفة، قائلا انه سيأتي للاستماع إلى وجهات نظر نتانياهو وغانتس بشأن هذه المسألة.

من جانبه، ذكر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مهندس خطة السلام، أن إسرائيل قد تبدأ في ضم هذه المناطق في غضون أسابيع.

يذكر أن نتانياهو وغانتس أبرما اتفاقًا لتقاسم السلطة الشهر الماضي بعد أن أدت ثلاث انتخابات برلمانية خلال العام الماضي إلى طريق مسدود.

وبموجب الاتفاق، سيبقى نتانياهو رئيسا للوزراء خلال الــ 18 شهرا المقبلة، حتى أثناء محاكمته بتهم احتيال وقبول رشى، وخيانة الثقة، وبعد عام ونصف، سيشغل غانتس المنصب لمدة 18 شهرًا.

وينص الاتفاق أيضًا على أن نتانياهو يمكنه تقديم خطط لضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو، لكن يجب أن يتم تنسيق مثل هذه الخطوة مع الولايات المتحدة ومراعاة الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام أيضًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال باحث صيني في الولايات المتحدة بسبب "الاحتيال على ناسا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال باحث صيني في الولايات المتحدة بسبب "الاحتيال على ناسا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).