عمرو وردة يكشف السبب الحقيقي لطرده من فريقه اليوناني

2020/05/13 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف الدولي المصري عمرو وردة، السبب الحقيقي لفسخ نادي لاريسا اليوناني لكرة القدم تعاقده معه، قبل نهاية فترة إعارته إليه.وقال وردة المعار من باوك اليوناني لنادي لاريسا في تصريح لموقع “اليوم السابع” المصري: “لم أعمل أي شيء، رئيس نادي لاريسا تشاجر مع رئيس باوك، فقرر فسخ عقدي”.وأضاف: “كيف يقول رئيس لاريسا […]

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