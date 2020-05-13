تخصيص 23 مليون دولار للمتضررين من

2020/05/13 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مستشار في وزارة التجارة بحكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تخصيص مبلغ قدره 23 مليون دولار للمتضررين في الاقليم من ازمة تفشي وباء كورونا.

وقال فتحي ملا علي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم جمع مبلغ قدره 23 مليون دولار للمتضررين من ازمة كورونا"، مبينا أن حكومة الاقليم "انشأت هيئتين الاولى لجمع التبرعات، والاخرى لشراء سلات غذائية توزع على نحو 200 الف عائلة متعففة ومن ذوي الدخل المحدود".

وأوضح أن المبلغ سيتم توزيعه عبر طريقين، الاول "عشرة ملايين وخمسمائة الف دولار لشراء المواد الغذائية"، مبينا أن الثاني "سيتم خلاله تخصيص 13 مليون دولار لشراء المواد الطبية والغذائية".

وأعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، منتصف نيسان الماضي، عن تخصيص أكثر من 20 مليون دولار لشراء الغذاء والدواء.





وكشفت وزارة التخطيط العراقية، أول امس الاثنين، عن شمول مليونين و400 الف أسرة بالمنحة الحكومية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، جزء منها لاقليم كوردستان.

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