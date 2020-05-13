صحة كركوك توضح آخر إحصائية لكورونا المحافظة

2020/05/13 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الاربعاء، عن آخر إحصائية لفيروس كورونا بالمحافظة.

وقال مدير عام صحة كركوك وكالة زياد خلف لوكالة شفق نيوز، إنه "تم شفاء مصاب آخر بالفيروس من اصل ٧٠ إصابة سجلتها المحافظة".

وأوضح خلف أن "الإصابات المتبقية هي ٢٤ إصابة، وحالات الشفاء ٤٤ حالة"، لافتا إلى "حالتي وفاة منذ ظهور الوباء في كركوك".

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