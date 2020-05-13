شاهد بالصور: عبدالوهاب الساعدي يدخل مقر مكافحة الإرهاب لتسنم مهامه رئيسًا للجهاز

2020/05/13 | 14:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب، فيما تقدم بالشكر إلى المتظاهرين ورئيس الجهاز السابق الفريق الركن الاول طالب شغاتي.وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجهاز، فإن الساعدي التقى بقادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية والى دولة رئيس مجلس […]

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