الحشد الشعبي يعثر على أنفاق ومضافات لداعش في جزيرة صلاح الدين

2020/05/13 | 15:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عثرت قوة من الحشد الشعبي، الأربعاء، على انفاق ومضافات لداعش تحوي اعتدة ومواد تفجير في جزيرة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد، في بيان تلقته /المعلومة/ ان “قوة اللواء السادس للحشد الشعبي بالاشتراك مع استخبارات خلية الصقور نفذت عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين”.وبين ان “العملية اسفرت عن العثور على […]

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