سرمد: لستُ بحاجة الى لسان ناطق، فللعمل لسان ينطق

2020/05/13 | 15:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر كل حاجة في البشر يمكن تعويضها بشيء يسد هذا الفراغ ويكمل الجزء المفقود، وربما لا نحتاج الى كل الأشياء التي يملكها الآخرون.سرمد أصم لا يسمع ولا يتكلم فهو ابكم، لكن الحياة لم تسكت وسمعت نداءه وقررت ان تنطق إسمه.فمن هو؟ وما قصته؟ بطاقة تعريفية سرمد حسن خلف من …

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