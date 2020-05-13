2020/05/13 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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ضبط ثلاثة أوكار لتهريب النفط ومصادرة اكثر من 80 الف لتر في بغداد

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاربعاء (13أيار 2020)، مباشرة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه رئيساً جديد للجهاز هذا اليوم.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)،و إن "الساعدي باشر بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الار

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء (13 أيار 2020)، إصابة ثلاث مدنيين في محافظة ديالى بعد إطلاق النار عليهم من قبل عصابات تنظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اطلاق نار مباشر من قبل عصابات داعش الارها

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (13 أيار 2020)، بإصابة مدنيين اثنين بجروح، بنيران قناص تابع لتنظيم داعش، شمال شرقي قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اثنين من المدنيين أصيبا بجروح بنيران قناص داعش ف

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