2020/05/13 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير العمل يحدد الاثنين المقبل موعداً لصرف رواتب العمال المتقاعدين

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

تحدث النائب احمد مظهر الجبوري، الأربعاء (13 أيار 2020)، عن إبادة جماعية لآلاف الاسر في قرية شيخ بابا في محافظة ديالى، فيما دعا رئاسة البرلمان الى التدخل العاجل لوضع الحلول.





وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شيخ

بغداد اليوم- كركوك

كشف مدير صحة ممحافظة كركو وكالة، زياد خلف، الاربعاء (12 أيار 2020)، عن عدد المصابين والفيات بفيروس كورونا في المحافظة منذ بداية الازمة وليومنا هذا.

وقال خلف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اجمالي الاصابات بفيروس كورونا

بغداد اليوم- خاص

نفت مديرية المرور العامة، الأربعاء (13 ايار 2020)، تهاون مفارزها في تطبيق قرار الفردي والزوجي لحركة المركبات في بغداد والمحافظات.

وقال مسؤول إعلام المديرية، الرائد فادي الخزعلي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القرارات الصاد

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