الديمقراطي يصدر بياناً حول أنباء ترشيح شخص جديد من عائلة بارزاني لوزارة الخارجية

2020/05/13 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء (13 أيار 2020)، بياناً بشأن أنباء ترشيح ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد برازاني لوزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد: "ننفي ما تداولته وسائل اعلام محلية بترشيح ممثل حكومة اقليم كوردستان في المانيا دلشاد بارزاني لشغل منصب وزير الخارجية العراقية"، معلناً أنها "لا تمت للحقيقة بصلة".

ودعا المتحدث، "وسائل الاعلام "الاعتماد على المصادر الصحيحة والابتعاد عن الاخبار الكاذبة".

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام، انباءً مفادها، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، قدم ممثل حكومة الإقليم في المانيا، دلشاد بارزاني، مرشحاً لوزارة الخارجية.

وبقيت سبع وزارات في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بدون وزراء، حيث أن خمسة وزراء لم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان، بينما أجل الكاظمي اختيار مرشحي وزارتي الخارجية والنفط لوقت آخر، بسبب عدم توافق الكتل السياسية فيما بينها على الوزارتين.

بغداد اليوم- بغداد

رد السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي، الأربعاء (13 ايار 2020)، على الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين طهران وواشنطن حول تعيين مصظفى الكاظمي رئيساً للحكومة العراقية.

ونفى مسجدي في مقابلة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، "

بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء (13 ايار 2020)، مقر وزارة الدفاع واجتمع بوزيرها جمعة عناد سعدون وكبار القادة والضباط.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكا

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، الأربعاء (12 أيار 2020)، عن أوليات الحوار مع واشنطن، المزمع اجراؤه في شهر حزيران المقبل.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "من أولويات الحوار الاستراتيجي مع الولايات ا

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