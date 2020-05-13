قضية الشعر بين الصمت والإنشاد- الشاعران محمد البرغوثى وعبد الرحمن السبع_ بقلم سمير الأمير - سمير الأمير

2020/05/13 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_الأمير قضية الشعر بين الصمت والإنشاد الشاعران محمد البرغوثى وعبد الرحمن السبع وآخرون ترى لماذا يتوقف شاعر مكتمل الحس والموهبة عن قول الشعر ويمعن فى مخاصمته ؟، حيرنى هذا السؤال كثيرا بعد توقف الشاعر الكبير عبد الرحمن السبع عن الكتابة وهو القائل " علمنى هذا النيل الواعد فى إشراقة وجهك /، أن الموت وقوف تحت جدائل شعرك/، شارة للطمى وبدء الانهمار/، فلقياك موت /، وبعدك موت/ وليس هناك فى العشق اختيار" ......





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