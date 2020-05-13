2020/05/13 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي سورة الكهف من السورة التي أعتمدت تصوير الحدث عبر أربعة من القصص التي تشد القارئ لسردية الحدث بصورة مشوقة، وهذا ما جعلها واحدة من السور الأكثر قراءة عند المسلم بأعتبارها تتعلق بقيم الإيمان وترسخه في ذهنه أكثر، والحقيقة السور الأربع في مجملها تصب في محور فكري واحد هو مفهوم الوعد والتوقيت والتقدير الإلهي لمفهوم الحياة، فالله تعالى في هذه السورة وغيرها لم يترك أي حدث بدون نهاية معلومة، النهايات دائما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سورة الكهف بين الصورة والتصور - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سورة الكهف بين الصورة والتصور - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).