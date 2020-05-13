الساعدي: مكافحة الإرهاب لديه مسؤوليات تجاه حماية أمن الدولة

2020/05/13 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، فيما أشار الى أن الجهاز لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية أمن الدولة والمواطن من أي تهديدات إرهابية.

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