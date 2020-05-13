2020/05/13 | 15:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية وفرض هيبتها والدفاع عن سيادة العراق، فيما شدد على منع استخدام السلاح خارج الدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشدد على منع استخدام السلاح خارج الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشدد على منع استخدام السلاح خارج الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).