التعليم تمنح الجامعات صلاحية استمرار العمل بنظام المقررات من عدمه  

2020/05/13 | 15:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، منح الجامعات صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العمل بتطبيق نظام المقررات من عدمه للعام الدراسي الحالي 2019 /2020.وقال مدير الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على منح الجامعات صلاحية […]

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