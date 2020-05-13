ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر من النفط ببغداد

2020/05/13 | 15:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت هيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية ، اليوم الاربعاء عن ضبط ثلاثة أوكار لتهريب المنتجات النفطية ، مؤكدة " مصادرة اكثر من 80 الف لتر من المنتوجات النفطية المهربة ".وقال المكتب الاعلامي للهيأة في بيان صحفي ان" الهيأة وبمساندة القوات الأمنية ضبطت ثلاثة أوكار لتهريب المنتوجات النفطية في منطقة الشعب ببغداد ، مؤكدة " تم مصادرة اكثر من ٨٠ الف لتر من مادة زيت الغاز وعدد من الخزانات ".وأوضح البيان ان" المعلومات الواردة إلى وحدة التهريب في هيأة التفتيش التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية وبمساندة استخبارات مركز شرطة نفط الرصافة بالاشتراك مديرية شرطة الطاقة شؤون المراكز تم مداهمة ثلاثة أوكار تهريب في منطقة الشعب التي كانت بؤرة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية (مقر للسوق السوداء) حسب الشكاوي من المواطنين ".واضاف انه خلال المداهمة تم ضبط خزانات عدد اثنين سعة كل واحد 25 الف وعدد اثنين سعة كل واحد 36 الف وخزان اخر سعة 20 الف ، ومصادرة منتوج اكثر من 80 الف لتر كانت معدة للتهريب ".

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