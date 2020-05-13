السماح لسكان انكلترا بالخروج في أول خطوة من تخفيف تدابير العزل البريطانية

2020/05/13 | 15:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – أصبح بمقدور سكان إنكلترا مغادرة منازلهم اعتبارًا من الأربعاء كما يتم تشجيعهم على الذهاب إلى العمل فيما لم يتمكنوا من العمل من المنزل، في أول تخفيف متواضع لاجراءات العزل السارية منذ أواخر آذار/مارس في بريطانيا.واشارت أحدث حصيلة للسلطات الصحية الثلاثاء إلى أن هذا الوباء أودى بحياة 32 ألف مصاب في […]

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