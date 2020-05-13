المالية النيابية تكشف موعد اقرار موانة العام الحالي

2020/05/13 | 15:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، ليوم الاربعاء، ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2020 ستناقش وتُقر في البرلمان بعد عيد الفطر، نافية وجود توجه لإقرار موازنات “شهرية او نصف سنوية”.وقال عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “البرلمان بانتظار ارسال الموازنة من مجلس الوزراء لدراستها ومناقشتها واقرارها حسب الموقف المالي ومتطلبات […]

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