ابطال مفعول 200 عبوة ناسفة بحملة امنية غربي الانبار   

2020/05/13 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات الجزيرة في الانبار، الاربعاء، بان القوات الامنية ابطلت مفعول اكثر من 200 عبوة ناسفة بعملية امنية غربي المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول 208 عبوة ناسفة وجسم مفخخ من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرتها على المناطق المحصورة بين قضاءي رواه […]

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