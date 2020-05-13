فيديو مقلق يُظهر مدى سهولة انتشار عدوى كورونا عبر الاتصال بالآخرين

2020/05/13 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد من الناحية النظرية، ينبغي علينا جميعا الآن أن نفهم سبب أهمية غسل أيدينا ووضع الأقنعة، والحفاظ على ممارسات النظافة السليمة أثناء انتشار فيروس كورونا.وبهذا الصدد، نشرت شبكة البث العامة في اليابان NHK فيديو جديد حقق جدلا كبيرا، يكشف مدى انتشار العدوى بين الأفراد لدى عدم الالتزام بالإجراءات الموصى بها.وعملت NHK […]

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