افتتاح مستشفى جديد في الأنبار لحجر ومعالجة المصابين بفيروس كورونا

2020/05/13 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الأربعاء، افتتاح مستشفى في المحافظة بسعة 130 سريراً لحجر ومعالجة المصابين بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “محافظ الأنبار علي فرحان حميد ومدير عام صحة الأنبار خضير خلف شلال افتتحا، اليوم، مستشفى الحجر الصحي في الانبار لمعالجة وحجر مصابي فيروس كورونا […]

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