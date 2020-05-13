مصطفى الكاظمي بضاعة امريكية ايرانية فاسدة

2020/05/13 | 15:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي الرئيس دونالد ترامب لا ينام الليل حزنا على ما يعانيه الشعب العراقي من محن ومآس وويلات.لكنه اليوم تنفس الصعداء بعد فوز مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة، وشروعه بتنفيذ...أكمل القراءة ←

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