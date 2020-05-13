الكاظمي بين مطرقة المليشيات وسندان المتظاهرين

2020/05/13 | 15:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي مقدما، إن هذه المقالة ليست معنية بالنبش في شخصية رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، ولا بتفسير حركاته وجولاته ومكالماته الهاتفية وزياراته لمؤسسات ذات علاقة التحامية معيشية بين جمهرة...أكمل القراءة ←

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