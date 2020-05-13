إقليم كردستان يخصص 23 مليون دولار للمتضررين جراء “كورونا”

2020/05/13 | 15:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار في وزارة التجارة بحكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تخصيص مبلغ قدره 23 مليون دولار للمتضررين في الاقليم من ازمة تفشي وباء كورونا.وقال فتحي ملا علي في تصريح تابعته “العهد نيوز”،، إنه “تم جمع مبلغ قدره 23 مليون دولار للمتضررين من ازمة كورونا”، مبينا أن حكومة الاقليم “انشأت هيئتين الاولى لجمع التبرعات، […]

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