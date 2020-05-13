2020/05/13 | 15:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر شمالي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).