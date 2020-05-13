ضبط 3 اوكار لتهريب النفط في بغداد


ضبط 3 اوكار لتهريب النفط في بغداد
2020/05/13 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضبط 3 اوكار لتهريب النفط في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 15:20.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 3 اوكار لتهريب النفط في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 3 اوكار لتهريب النفط في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).

واصل القراءة على الاتحاد الوطني الكردستاني
Sponsored Links