2020/05/13 | 15:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يجدد التأكيد من وزارة الدفاع على إلتزام المؤسسة العسكرية بمهامها وفرض هيبتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 15:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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