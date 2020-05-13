العبودي : تكليف عدد من الوزراء لإدارة الوزارات الشاغرة جاءت بعد تمسك الكتل بمرشحيها

2020/05/13 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، عن الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تكليف عدد من الوزراء بإدارة الوزارات السبع المتبقية بالوكالة.

وقال العبودي في تصريح صحفي، إن الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة لتكليف عدد من الوزراء لإدارة الوزارات الشاغرة، جاءت بعد تمسك وإصرار الكتل السياسية بمرشحيها للوزارات السبع الشاغرة، ورفضها استبدالهم بمرشحين آخرين.

وأضاف، أن الكتل السياسية غير جادة في حسم ملف تسمية مرشحين للوزارات السبع المتبقية في حكومة الكاظمي، مبيناً أن رئيس مجلس الوزراء طالب الكتل السياسية التي من حصتها هذه الوزارات بتقديم مرشحين جدد، ليتسنى له اختيار الشخصيات الكفؤة والنزيهة لهذه الوزارات.

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