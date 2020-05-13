الجيش الإيراني ينفي أن تكون سفن الحرس الثوري وراء قصف كونارك

2020/05/13 | 15:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الجيش الإيراني أن تكون سفن الحرس الثوري هي من قصفت البارجة كونارك.

وقال المتحدث باسم الجيش الايراني شاهين تقي خاني، إن الأنباء التي تروج لها بعض وسائل الإعلام باستهداف البارجة من قبل قوات الحرس الثوري، شائعات لا أساس لها من الصحة، وترمي إلى بث الخلاف بين الجيش والحرس الثوري، مؤكدا أن الجيش بدأ بالتحقيق لمعرفة كافة ملابسات الحادثة الحقيقية وأبعادها.

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