نائبة تحذر الكاظمي من تكرار أخطاء عبد المهدي باعطاء وعود “زائفة” للفقراء

2020/05/13 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذرت النائبة ندى شاكر جودت، الأربعاء، حكومة مصطفى الكاظمي من تكرار سيناريو رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بتعاملها مع المواطنين من خلال وعود مساعدة الفقراء كشف زيفها فيما بعد .وقالت جودت لـ /المعلومة/ إن “المواطنين أيام الحظر الشامل لم يحصلوا من حكومة عبد المهدي السابقة سوى حبر على ورق فيما يتعلق […]

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