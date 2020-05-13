البديل هو الأنصهار الوطني من أجل الخروج من الخنادق الضيقة

2020/05/13 | 15:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عقيل عبد الخالق القيسي متى يخرج السياسيون من خنادقهم الضيقة ؟؟ ومتى يتحدثون بلغة الوطن الواحد ؟؟ بعد ان زُكِمت أنوفنا من رائحة التخندق الطائفي والعرقي ..وهل من الممكن...أكمل القراءة ←

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