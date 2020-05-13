مقتدى الصدر .. بين الفساد والاجرام

2020/05/13 | 15:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جورج فاضل قبل ان يصفني اتباع مقتدى الصدر بما يعرف عنهم من صفات قبيحة أقول ان رسالتي ليست لهم بل لمقتدى الصدر نفسه وهي رساله بالدليل وليست كلام للاستهلاك الإعلامي...أكمل القراءة ←

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