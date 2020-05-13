نيجيرفان بارزاني يشدد على بذل الجهود لتخطي الازمات المالية في الاقليم

2020/05/13 | 15:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء على أهمية الحفاظ على التلاحم ووحدة الصف والعمل المشترك والاستقرار السياسي في إقليم كوردستان لغرض التمكن من خلال التعاون والتنسيق بين الجميع من اجتياز صعوبات هذه المرحلة من المشاكل والأزمات المالية والاقتصادية والتداعيات الأخرى لوباء كورونا، مشددا على أن رئاسة إقليم كوردستان ستستمر في جهودها التي تبذلها في هذا السبيل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم ستيفن فيغن القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان، بحسب بيان صادر عن الرئاسة ورد لوكالة شفق نيوز.

واضاف البيان انه "إلى جانب التأكيد على مساندة إقليم كوردستان لحكومة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، جرى التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق وإقليم كوردستان ومهام الحكومة العراقية الجديدة والتحديات التي تواجهها، ومسألة الحوار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي وحضور ودور إقليم كوردستان في هذا الحوار، والعلاقات بين أربيل وبغداد ومساعي حل مشاكلهما على أساس الدستور".

ونوه البيان الى "شغل آخر التطورات في مجال مواجهة وباء كورونا في إقليم كوردستان جانباً آخر من اللقاء، حيث بارك القنصل الأمريكي الجهود والإجراءات الناجحة التي اتبعتها حكومة إقليم كوردستان لمواجهة الوباء مؤكداً مساعدة أمريكا ودعمها لإقليم كوردستان في هذا السياق".

وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أحدث المستجدات في مجال التصدي للإرهاب وعلى تحركات وتهديدات داعش وضرورة وأهمية استمرار دعم التحالف الدولي للعراق ولإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب، كما جرى الحديث عن الأوضاع في سوريا حيث أشاد السيد القنصل العام الأمريكي بجهود رئيس إقليم كوردستان الرامية لتوحيد الصفوف وتحقيق التلاحم بين الأطراف الكوردية السورية".

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