البنك المركزي  في حراك دولي لـ”تعظيم إيراداته” والحصول على خطط جديدة

2020/05/13 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وقع البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، وثيقة ترتيبات مصرفية مع البرنامج الاستشاري لإدارة الاحتياطيات التابع إلى البنك الدولي.وقال البنك المركزي، في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “هذه الوثيقة تهدف إلى تمكينه من الحصول على الدعم الفني، من خلال تبادل المعرفة والخبرة في مجال إدارة المحافظ الاستثمارية المستندة على […]

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