ضبط 3 أوكار لتهريب النفط ومصادرة نحو 80 ألف لتر من المنتجات النفطية

2020/05/13 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية ، اليوم الاربعاء عن ضبط ثلاثة أوكار لتهريب المنتجات النفطية ، مؤكدة ” مصادرة اكثر من 80 الف لتر من المنتوجات النفطية المهربة “.وقال المكتب الاعلامي للهيأة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان ” الهيأة وبمساندة القوات الأمنية ضبطت ثلاثة أوكار لتهريب المنتوجات النفطية […]

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