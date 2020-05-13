نفط البصرة : حجم التخفيض بحقول المحافظة وفقاً لاتفاق أوبك بلغ 650 ألف برميل يوميا

2020/05/13 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شركة نفط البصرة، عن حجم الإنتاج بحقولها النفطية وفقاً لاتفاق أوبك الأخير.

وقال معاون المدير العام لشركة نفط البصرة خالد عباس، إن هناك تراجعا كبيرا في نسبة مبيعات النفط الخام الذي تنتجه شركة نفط البصرة في حقولها، حيث ان المقدار الثابت للنفط المنتج في اليوم الواحد ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف برميل يوميا.

وأشار الى أن الاتفاق الأخير لمنظمة اوبك قد فرض على الشركة نسبة تخفيض، مبينا أن نسبة التخفيض لحقول شركة نفط البصرة بفعل الاتفاق تبلغ ستمئة وخمسين ألف برميل يوميا.



وأوضح أن حجم التخفيض موزع على حقلي القرنة بمقدار مئة وعشرين ألف برميل يوميا، بينما حقول الجهد الوطني بما فيها حقول نهران عمر وأرطاوي واللحيس بواقع ثلاثمئة وخمسين ألف برميل يوميا، أما الكمية المتبقية فموزعة بين حقلي الزبير والرميلة.

وأكد أن اتفاق أوبك غيّر مسار الإنتاج في حقول شركة نفط البصرة، مما أثر على معدل الإنتاج والتصدير والواردات المالية.

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