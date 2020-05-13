الكاظمي : يجب التزام المؤسسة العسكرية بمهامها وفرض هيبتها والدفاع عن سيادة العراق

2020/05/13 | 15:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، زيارة الى وزارة الدفاع، وكان في استقباله وزير الدفاع وكبار القادة والضباط.

وعقد الكاظمي فور وصوله مقر الوزارة اجتماعا بحضور وزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد الجبوري وقادة التشكيلات والضباط والآمرين، جدد خلاله التأكيد على التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره، وأن تكون لجميع العراقيين وتحرص على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، كما شدد على الاستمرار بمحاربة داعش والتصدي لأي اعتداء إرهابي ومنع استخدام السلاح خارج الدولة.

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