2020/05/13 | 15:37 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة تفتيش المنتوجات النفطية تكشف عن ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/13 | 15:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة تفتيش المنتوجات النفطية تكشف عن ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة تفتيش المنتوجات النفطية تكشف عن ضبط ثلاثة أوكار للتهريب ومصادرة اكثر من 80 الف لتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).