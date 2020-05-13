هل أدى العمل من المنزل لزيادة الإنتاجية؟ دراسة تجيب

2020/05/13 | 15:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ربما يساور بعض أصحاب العمل القلق بشأن الإنتاجية بالوقت الحالي، لأن الملايين حول العالم يعملون عن بعد بسبب جائحة كورونا، لكن استطلاع حديث للرأي كشف أن هناك ازدهارا في الكثير من قطاعات الأعمال منذ بدء العزل وحظر التجول الذي فرض قيام غالبية المؤسسات والشركات بتشغيل نسب كبيرة من موظفيها عن بعد من منازلهم، […]

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