كورونا اخطر من الإرهاب!

2020/05/13 | 15:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.بسام روبين… إن الإرهاب وكورونا وجهان لعملة مزيفة عابره للقارات، بل يعد وباء كورونا هو الأخطر على البشرية من الارهاب ! نظرا لحجم الدمار الذي أحدثه في الأرواح والاقتصادات ،ضاربا معظم ارجاء المعمورة بالمقارنة مع تأثيرات الإرهاب المحدودة التي تصيب أماكن مختارة لمدة قصيرة، ولكن التعامل الدولي مع الارهاب كان قويا وصارما […]

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