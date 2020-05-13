الفيفا يحدد موعد اجتماع جمعيته العمومية

2020/05/13 | 15:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، أنه سيعقد اجتماع الجمعية العمومية (كونجرس) يوم 18 سبتمبر/ أيلول المقبل كحدث مباشر عبر الإنترنت بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان مقررا أن يعقد الاجتماع الـ70 للجمعية العمومية هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر الفيفا أنه وصل لاتفاق مبني على توصيات من مجموعة عمل فيروس كورونا التي أخذت في الاعتبار الوضع العام والقيود المفروضة على السفر.

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